«Реал» рискует потерять двух ведущих игроков в придачу к Кампаццо

Мадридский «Реал» может потерять центрового Анте Жижича и форварда Габриэля Дека, сообщает Defensa Central.



«Реал» согласовал контракт с Жижичем, которого «Кливленд Кавальерс» согласился заранее отпустить в Мадрид до завершения сезона НБА. Сделка не была оформлена официально, поэтому в борьбу за Жижича включился тель-авивский «Маккаби», который близок к тому, чтобы перехватить хорвата у «Реала».



Кроме того, «Реал» не может договориться по новому контракту с Деком. Соглашение с аргентинцем истекает в 2021 году. «Реал» намерен продлить договор сейчас, но Дек не хочет этого, поскольку раздумывает над продолжением карьеры в НБА. Не исключено, что он попытается уехать в лигу в межсезонье-2020, заплатив «Реалу» выкуп за расторжение контракта.



Ранее желание покинуть «Реал» выразил разыгрывающий Факундо Кампаццо. Кроме того, мадридский клуб решил отпустить в «Панатинаикос» Николаса Лапровиттолу.