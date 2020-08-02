Вольхин назвал качества, которые помогут ему в конкуренции за место в составе «Зенита»

Лёгкий форвард Игорь Вольхин, перешедший из «Химок» в «Зенит», поделился ожиданиями от выступления за новый клуб.
«Я надеюсь и даже уверен, что новая команда меня примет. В игровом плане и в человеческом. Предложение «Зенита» я принял, не раздумывая. Это топовая, сильная команда, и это большой, важный шаг для меня в плане игровой карьеры. У меня были переговоры с «Химками» о продолжении выступлений за клуб, но вариант с «Зенитом» больше заинтересовал.
С Хави Паскуалем я пока не общался. Только читал его комментарий по поводу меня. Конечно, это огромное доверие с его стороны. Большая ответственность, когда такой серьёзный тренер, как Паскуаль, говорит такие слова.
К конкуренции я полностью готов, иначе бы не переходил. По поводу плюсов – не хочется себя хвалить. Кто меня знает, тот знает плюсы и прочее. Если уж говорить, то, думаю, я помоложе остальных. У меня прыжок довольно хороший. Не уступлю другим в желании. Готов это использовать в матчах за «Зенит», — приводит слова Вольхина «Спорт день за днём».
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