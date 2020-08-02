53 очка Уоррена помогли «Индиане» обыграть «Филадельфию»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой «Индианы» со счётом 127:121.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Ти Джей Уоррен, который записал в свой актив 53 очка. Аарон Холидей оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 передач. В составе проигравшей команды самым результативным стал Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 41 очка и 21 подбора. Бен Симмонс также оформил дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов. Тобиас Харрис записал в свой актив 30 очков.

В следующем матче «Индиана» сыграет с «Вашингтон Уизардс», а «Филадельфия» встретится с «Сан-Антонио Спёрс».

В другом матче «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 126:103, а «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу в матче с «Ютой Джаз» (110:94)