53 очка Уоррена помогли «Индиане» обыграть «Филадельфию»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой «Индианы» со счётом 127:121.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился Ти Джей Уоррен, который записал в свой актив 53 очка. Аарон Холидей оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 передач. В составе проигравшей команды самым результативным стал Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 41 очка и 21 подбора. Бен Симмонс также оформил дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов. Тобиас Харрис записал в свой актив 30 очков.
В следующем матче «Индиана» сыграет с «Вашингтон Уизардс», а «Филадельфия» встретится с «Сан-Антонио Спёрс».
В другом матче «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 126:103, а «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу в матче с «Ютой Джаз» (110:94)
- 2 августа 2020
-
04:41
-
00:41
- 1 августа 2020
-
23:56
-
23:52
-
22:50
-
22:04
-
21:14
-
19:24
-
18:14
-
17:48
-
15:37
-
14:24
-
13:17
-
12:28
-
11:52
-
11:33
-
10:33
-
10:03
-
09:18
-
08:50
-
08:27
-
08:21
-
07:32
-
07:27
-
06:03
-
04:35
-
02:26
-
01:59
-
00:50
-
00:42
-
00:30
- 31 июля 2020
-
23:17
-
22:00
-
20:59
-
20:04