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53 очка Уоррена помогли «Индиане» обыграть «Филадельфию»

53 очка Уоррена помогли «Индиане» обыграть «Филадельфию»
Баскетбол / НБА 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой «Индианы» со счётом 127:121.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Ти Джей Уоррен, который записал в свой актив 53 очка. Аарон Холидей оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 передач. В составе проигравшей команды самым результативным стал Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 41 очка и 21 подбора. Бен Симмонс также оформил дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов. Тобиас Харрис записал в свой актив 30 очков.

В следующем матче «Индиана» сыграет с «Вашингтон Уизардс», а «Филадельфия» встретится с «Сан-Антонио Спёрс».

В другом матче «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 126:103, а «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу в матче с «Ютой Джаз» (110:94)

НБА - регулярный чемпионат
02 августа 2020, воскресенье. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
127 : 121
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 53, Оладипо - 15, Холидей - 15, Макдермотт - 10, Макконнелл - 10, Тёрнер - 9, Холидэй - 6, Лиф - 4, Сэмпсон - 4, Самнер - 1, Битадзе, Боуэн, Брогдон, Джонсон, Лэмб, Митру-Лонг, Сабонис
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 41, Харрис - 30, Симмонс - 19, Хорфорд - 10, Бёркс - 9, Ричардсон - 4, Коркмаз - 3, Тибулл - 3, Нето - 2, Pelle, Shayok, Милтон, О'Куинн, Робинсон, Скотт
НБА - регулярный чемпионат
01 августа 2020, суббота. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 94
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 19, Пол - 18, Адамс - 16, Галлинари - 15, Шрёдер - 13, Базли - 10, Диалло - 9, Dort - 5, Ноэль - 3, Надер - 2, Hervey, Roberson, Бертон, Мускала, Фергюсон, Холл
Юта Джаз: Митчелл - 13, Конли - 12, Кларксон - 11, Гобер - 10, О'Нил - 10, Мудиай - 9, Инглс - 7, Ньянг - 7, Брэдли - 6, Morgan - 4, Они - 3, Tucker - 2, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Уильямс-Госс
НБА - регулярный чемпионат
02 августа 2020, воскресенье. 01:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 103
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 28, Леонард - 24, Джексон - 15, Беверли - 9, Грин - 9, Моррис - 9, Шамет - 9, Зубац - 6, Макгрудер - 4, Ноа - 4, Coffey - 3, Мэнн - 3, Паттерсон - 3, Л. Уильямс, Мотли, Харрелл
Нью-Орлеан Пеликанс: Александер-Уолкер - 15, Ингрэм - 14, Фэйворс - 12, Джексон - 11, Редик - 11, Хэйс - 9, Мелли - 8, Болл - 7, Уильямсон - 7, Харт - 5, Холидэй - 4, Грэй, Мур, Окафор, Торнвелл, Уильямс, Читэм
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