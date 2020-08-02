Эксперт объяснил, почему «Лейкерс» обыграют «Клипперс» в плей-офф

После возобновления сезона НБА «Лейкерс» и «Клипперс» являются наиболее часто упоминаемыми командами среди претендентов на титул. Последняя победа «Лейкерс» над своими конкурентами может быть использована в качестве доказательства их превосходства, а один из аналитиков назвал Энтони Дэвиса главной проблемой для «Клипперс».

«Клипперс» нечего противопоставить Энтони Дэвису. Леброн Джеймс сыграл ключевую роль в драматической победе «Лейкерс» со счётом 103:101 в ночь с четверга на пятницу, но в игре была видна разница, которую делает Дэвис. На его счету 34 очка, 8 подборов и 4 передачи, и он доминировал в краской на обеих сторонах площадки. Самым страшным для «Клипперс» является то, что он мог бы совершить ещё больше результативных действий. Игра настолько проста для Дэвиса, что легко забыть, насколько он талантлив. Он один из самых универсальных игроков в истории НБА. В защите он заставил Кавая Леонарда выглядеть обычным человеком», — считает один из аналитиков популярного портала The Ringer, слова которого приводит FadeAway World.