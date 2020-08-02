Кайл Лоури повторил знаменательное достижение Винса Картера 19-летней давности

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:92) записала себе в актив 33 очка, 14 подборов и 6 передач.



Лоури стал первым игроком задней линии «Рэпторс» после легендарного Винса Картера в 2001 году, набравшим как минимум 30 очков и 14 подборов в одном матче. В матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» ещё один дабл-дабл сделал разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит, набравший 13 очков и совершивший 11 передач и 5 подборов.



«Лос-Анджелес Лейкерс» (50-15) является лидером Западной конференции, а «Торонто Рэпторс» идёт вторым в турнирной таблице на Востоке.

Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.