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Кайл Лоури повторил знаменательное достижение Винса Картера 19-летней давности

Кайл Лоури повторил знаменательное достижение Винса Картера 19-летней давности
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:92) записала себе в актив 33 очка, 14 подборов и 6 передач.

Лоури стал первым игроком задней линии «Рэпторс» после легендарного Винса Картера в 2001 году, набравшим как минимум 30 очков и 14 подборов в одном матче. В матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» ещё один дабл-дабл сделал разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит, набравший 13 очков и совершивший 11 передач и 5 подборов.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (50-15) является лидером Западной конференции, а «Торонто Рэпторс» идёт вторым в турнирной таблице на Востоке.

Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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