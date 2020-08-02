«Клипперс» установили рекорд франшизы по точным трёхочковым в матче против «Пеликанс»

«Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (126:103) реализовали 25 трёхочковых, что является новым рекордом в истории франшизы. Кроме того, это третий результат по количеству дальних попаданий в истории НБА.



«Клипперс» выиграли первую половину со счётом 77:45, что стало для «Нью-Орлеан Пеликанс» крупнейшей отрицательной разницей к перерыву. Самым результативным в составе победителей стал форвард Пол Джордж, на счету которого 28 очков. Его напарник Кавай Леонард набрал 24 очка. В составе «Нью-Орлеана» первый номер драфта НБА 2019 года Зайон Уильямсон набрал 7 очков и 5 подборов за лимитированные 14 минут на площадке.

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