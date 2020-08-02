Док Риверс превзошёл великого Реда Ауэрбаха по победам в НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс одержал 939-ю победу в карьере. В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Клипперс» со счётом 126:103 обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс».

По количеству побед в НБА Риверс вышел на 11-е место. 58-летний специалист обошёл Реда Ауэрбаха, который долгое время возглавлял «Бостон Селтикс». Под его руководством команда в 60-е годы XX века выиграла девять титулов. Риверс в 2008 году выиграл чемпионат НБА с «Бостоном».

В ближайшее время Риверс может выйти на девятое место по количеству побед. Сейчас эту строчку занимает Билл Фитч, побеждавший 944 раза.

Чемпионат НБА возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи теперь проводятся в Орландо.