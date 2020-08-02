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«Реал» в ситуации Кампаццо опасается сценария Родригеса, который после НБА перешёл в ЦСКА

«Реал» в ситуации Кампаццо опасается сценария Родригеса, который после НБА перешёл в ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий защитник «Реала» Факундо Кампаццо в ближайшее время, по всей видимости, продолжит карьеру в НБА. Но мадридский клуб хочет сохранить права на игрока в случае его возвращения в Европу. Мадридцы не хотят, чтобы Кампаццо после карьеры в НБА усилил одного из конкурентов в Евролиге, сообщает Defensa Central.

«Реал» в 2014 году покинул Никола Миротич. После возвращения из НБА через пять лет он подписал контракт с «Барселоной». Аналогичный случай произошёл с Серхио Родригесом, который после карьеры в НБА оказался в ЦСКА.

В случае перехода в НБА Кампаццо должен будет заплатить «Реалу» компенсацию в размере € 6 млн за досрочное расторжение контракта. Если аргентинец заплатит эту сумму, «Реал» постарается выкупить разыгрывающего «Маккаби» Скотти Уилбекина или перехватить у «Анадолу Эфес» Шейна Ларкина.

Факундо Кампаццо решил покинуть «Реал»
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