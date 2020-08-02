Убивший Бен Ладена морпех США — о преклонении колена в НБА: стоять – это нормально

Бывший морской пехотинец ВМС США Роберт О’Нил отреагировал на решение форварда «Орландо Мэджик» Джонатана Айзека остаться стоять во время исполнения гимна США перед матчем регулярного чемпионата НБА. Айзек стал первым игроком НБА, не ставшим на колено во время исполнения гимна. Более того, спортсмен не надел футболку с антирасистскими лозунгами.

Айзек объяснил, что поддерживает людей всех национальностей и рас, поэтому решил не выделять какую-либо этническую группу.

«Стоять – это нормально», – написал О’Нил в «Твиттере», опубликовав фотографию стоящего Айзека.

О’Нил стал известен после убийства террориста Усамы бен Ладена. Именно Роберт убил его во время рейда в мае 2011 года.