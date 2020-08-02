Собчак вступилась за белого игрока НБА, отказавшегося вставать на колено

Известная телеведущая Ксения Собчак поддержала баскетболиста «Майами Хит» Мейерса Леонарда, который не стал преклонять колено перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Майами одержал победу со счётом 125:105.

«Вчера перед дежурным матчем NBA баскетболисты в футболках с надписью Black Lives Matter под звуки гимна вставали на колено. Не стал этого делать игрок Мейерс Леонард, он оставил руку на груди, но преклонять колено не стал. Объяснил это так: «Поддерживаю движение Black Lives Matter, но люблю и поддерживаю наших военных. Поддерживаю моего брата и всех, кто воевал, чтобы защитить нашу страну».

Надеюсь, конечно, что к баскетболисту санкций никаких не предпримут, но это то самое право на личную свободу слова, которое я буду отстаивать», — написала Собчак в своём телеграм-канале.