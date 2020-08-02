Серия А приняла жёсткие меры по проведению следующего сезона

Президент итальянской баскетбольной Cерии А Умберто Гандини представил протоколы проведения сезона-2020/2021, сообщает Eurohoops.



Гандини заявил, что как минимум в первой части сезона-2020/2021 матчи будут проводиться без зрителей с ограничением в 125 человек на арене, включая игроков, тренеров, врачей, судей и журналистов. Также игроки и тренеры будут проходить тестирование на коронавирус каждые четыре дня. В связи с этим прогнозируемые дополнительные расходы для каждой команды составят € 10 тыс. в месяц, или € 100 тыс. за весь сезон. Необходимость проведения тестов на коронавирус создаёт ещё больше финансовых проблем для клубов, которые уже столкнулись с кризисом после досрочного завершения прошлого сезона.

Серия А надеется на государственную финансовую помощь, чтобы облегчить экономическую нагрузку для команд, участвующих в турнире. В какой-то момент по ходу сезона на трибуны планируется допустить ограниченное количество болельщиков. Итальянская лига ранее одобрила формат проведения сезона с участием 18 команд. Серия А запланировала провести Суперкубок в конце августа. Чемпионат начнётся через месяц. Сезон-2019/2020 в Серии А был завершён досрочно без определения чемпиона из-за пандемии коронавируса.