«Хьюстон» обыграл «Милуоки», у Уэстбрука и Хардена 55 очков на двоих

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и закончилась победой номинальных хозяев со счётом 120:116.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Расселл Уэстбрук, который записал в свой актив 31 очко. Джеймс Харден набрал 25 очка. В составе проигравшей команды самым результативным стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 18 подборов. Также по дабл-даблу оформили Крис Миддлтон (27 очков и 12 подборов) и Брук Лопес (23 очка и 12 подборов).

В следующем матче «Хьюстон» сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзер», а «Милуоки» проведёт матч с «Бруклин Нетс». Игры пройдут 5 и 4 августа соответственно.