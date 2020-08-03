Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Хьюстон» обыграл «Милуоки», у Уэстбрука и Хардена 55 очков на двоих

«Хьюстон» обыграл «Милуоки», у Уэстбрука и Хардена 55 очков на двоих
Баскетбол / НБА 0

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и закончилась победой номинальных хозяев со счётом 120:116.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Расселл Уэстбрук, который записал в свой актив 31 очко. Джеймс Харден набрал 25 очка. В составе проигравшей команды самым результативным стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 18 подборов. Также по дабл-даблу оформили Крис Миддлтон (27 очков и 12 подборов) и Брук Лопес (23 очка и 12 подборов).

В следующем матче «Хьюстон» сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзер», а «Милуоки» проведёт матч с «Бруклин Нетс». Игры пройдут 5 и 4 августа соответственно.

НБА - регулярный чемпионат
03 августа 2020, понедельник. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
120 : 116
Милуоки Бакс
Милуоки
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 31, Харден - 24, Хаус - 16, Ковингтон - 15, Такер - 11, Грин - 9, Маклемор - 9, Риверс - 5, Frazier, Гордон, Кабокло, Клемонс, Кэрролл, Мба а Муте, Чендлер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Миддлтон - 27, Лопес - 23, Дивинченцо - 9, Корвер - 5, Хилл - 5, Уильямс - 4, Мэттьюз - 3, Ильясова - 2, Лопес - 2, Адетокунбо, Бледсо, Браун, Коннотон, Мейсон, Уилсон
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020