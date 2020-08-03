«Милуоки» установил антирекорд в истории НБА
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и закончилась победой номинальных хозяев со счётом 120:116.
«Милуоки» — первая команда в истории НБА, которая проиграла матч, в котором превзошла соперников более чем на 25 подборов (65-36), набрала более 110 очков и позволила оппонентам показать точность менее 40% с игры (39,6%). Ранее команды побеждали во всех 177 случаях в истории, имея подобное статистическое превосходство над соперниками.
В составе победителей лучшей результативностью отметился Расселл Уэстбрук, который записал в свой актив 31 очко. Джеймс Харден набрал 25 очка.
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