«Хьюстон» отметился двумя историческими рекордами

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и закончилась победой номинальных хозяев со счётом 120:116.



«Хьюстон» исполнил 61 трёхочковый за матч, что является повторением рекорда в истории НБА, который «Рокетс» установили ранее. «Рокетс» также стали первой командой в истории, которая реализовала в одном матче как минимум 20 трёхочковых, совершила 15 перехватов и сделала при этом менее 10 потерь.



Кроме того, «Хьюстон» вчистую проиграл подбор (36-65), но сумел выиграть. Это худшая разница по подборам у команды-победителя со времён выигрыша «Голден Стэйт Уорриорз» в матче против «Оклахома-Сити Тандер» 27 февраля 2016 года. Тогда «Голден Стэйт» уступил сопернику 30 подборов.