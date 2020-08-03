«Хьюстон» отметился двумя историческими рекордами

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и закончилась победой номинальных хозяев со счётом 120:116.
«Хьюстон» исполнил 61 трёхочковый за матч, что является повторением рекорда в истории НБА, который «Рокетс» установили ранее. «Рокетс» также стали первой командой в истории, которая реализовала в одном матче как минимум 20 трёхочковых, совершила 15 перехватов и сделала при этом менее 10 потерь.
Кроме того, «Хьюстон» вчистую проиграл подбор (36-65), но сумел выиграть. Это худшая разница по подборам у команды-победителя со времён выигрыша «Голден Стэйт Уорриорз» в матче против «Оклахома-Сити Тандер» 27 февраля 2016 года. Тогда «Голден Стэйт» уступил сопернику 30 подборов.
- 3 августа 2020
-
08:55
-
08:08
-
07:54
-
07:42
-
07:34
-
07:34
-
07:28
-
06:59
-
06:53
-
06:22
-
03:56
-
02:17
-
01:00
- 2 августа 2020
-
23:27
-
22:01
-
21:53
-
19:59
-
19:46
-
17:36
-
16:57
-
16:43
-
16:36
-
14:53
-
14:05
-
13:38
-
11:59
-
10:42
-
09:56
-
09:48
-
07:55
-
07:48
-
07:42
-
07:35
-
07:17
-
07:03