Лука Дончич побил феноменальный рекорд Леброна Джеймса

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА против «Финикс Санз» (115:117) набрал 40 очков, 11 передач и 8 передач, сообщает обозреватель Джастин Кубатко на своей странице в «Твиттере».



Дончич провёл пятую игру в карьере, в которой набрал не менее 40 очков, 10 передач и 5 подборов. Это лучший показатель за всю историю НБА для баскетболистов, которым не исполнилось 22 года. Лука превзошёл лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и разыгрывающего «Атланта Хоукс» Трэя Янга (по 4 игры), с которыми ранее разделял первое место. Легендарный Майкл Джордан в возрасте до 22 лет провёл всего 2 игры с покорением статистической линии 40-10-5.