Новичок «Химок» Монро рассказал, в чём Евролига круче НБА

Центровой Грег Монро, подписавший с подмосковными «Химками» контракт на один сезон, ответил на вопрос, чем Евролига круче НБА.

«Это непростой вопрос. Дайте время поразмышлять. В голову сразу приходят болельщики и их реакция на происходящее на паркете. Эмоций намного больше. Это, наверное, первый пункт. Второй — больше принципиальных игр. В каждой встрече за победу нужно биться. Ну и я уже говорил о том, что в Европе больше тактики. Здесь на площадке нужно больше думать», — сказал Монро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Монро перешёл в «Химки» из «Баварии». В регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 28 матчах (24 — в старте), набирая 12,9 очка, собирая 6,8 подбора и совершая 2,5 передачи. До этого он девять лет выступал в НБА в составе «Детройт Пистонс», «Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» и «Филадельфии Сиксерс».