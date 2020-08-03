Монро высказался о победе сборной СССР над США в финале Олимпиады-1972

Новичок подмосковных «Химок» Грег Монро ответил на вопрос, знает ли, чем домашняя арена «Баварии», где он провёл прошлый сезон, значима для российского баскетбола.



«В курсе, что в 1972 году там проходили Олимпийские игры и ваша сборная победила. Серебряные медали игроки сборной США до сих пор не забрали? А вот этого не знал. История!» — сказал Монро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.



Монро перешёл в «Химки» из «Баварии». В регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 28 матчах (24 — в старте), набирая 12,9 очка, собирая 6,8 подбора и совершая 2,5 передачи. До этого он девять лет выступал в НБА в составе «Детройт Пистонс», «Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» и «Филадельфии Сиксерс».