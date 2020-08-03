Монро высказался о победе сборной СССР над США в финале Олимпиады-1972

Новичок подмосковных «Химок» Грег Монро ответил на вопрос, знает ли, чем домашняя арена «Баварии», где он провёл прошлый сезон, значима для российского баскетбола.
«В курсе, что в 1972 году там проходили Олимпийские игры и ваша сборная победила. Серебряные медали игроки сборной США до сих пор не забрали? А вот этого не знал. История!» — сказал Монро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
Монро перешёл в «Химки» из «Баварии». В регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 28 матчах (24 — в старте), набирая 12,9 очка, собирая 6,8 подбора и совершая 2,5 передачи. До этого он девять лет выступал в НБА в составе «Детройт Пистонс», «Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» и «Филадельфии Сиксерс».
- 3 августа 2020
-
11:40
-
11:03
-
10:43
-
09:56
-
09:40
-
08:55
-
08:08
-
07:54
-
07:42
-
07:34
-
07:34
-
07:28
-
06:59
-
06:53
-
06:22
-
03:56
-
02:17
-
01:00
- 2 августа 2020
-
23:27
-
22:01
-
21:53
-
19:59
-
19:46
-
17:36
-
16:57
-
16:43
-
16:36
-
14:53
-
14:05
-
13:38
-
11:59
-
10:42
-
09:56
-
09:48
-
07:55