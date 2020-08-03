В Сети опубликовали фотографию помидора, похожего на Ларри Бёрда

Пользователь «Твиттера» под ником bingowings14 опубликовал фотографию помидора, в котором болельщики НБА сразу узнали легенду лиги Ларри Бёрда. Они стразу принялись с помощью фотошопа менять лицо прославленного баскетболиста на этот томат.
Фото доступно на странице bingowings14 в «Твиттере».
Бёрд является членом Зала славы и считается одним из лучших игроков в истории НБА. Всю карьеру он провёл в «Бостон Селтикс». Бёрд — олимпийский чемпион (1992), чемпион Универсиады 1977 года, трёхкратный чемпион НБА (1981, 1984, 1986), трижды признававшийся MVP сезона в НБА (1984, 1985, 1986), 10 раз входил в символические сборные сезона (1980—88 — первая команда, 1990 — вторая команда). После завершения спортивной карьеры Ларри также признавался лучшим тренером и лучшим менеджером года.
- 3 августа 2020
-
11:40
-
11:03
-
10:43
-
09:56
-
09:40
-
08:55
-
08:08
-
07:54
-
07:42
-
07:34
-
07:34
-
07:28
-
06:59
-
06:53
-
06:22
-
03:56
-
02:17
-
01:00
- 2 августа 2020
-
23:27
-
22:01
-
21:53
-
19:59
-
19:46
-
17:36
-
16:57
-
16:43
-
16:36
-
14:53
-
14:05
-
13:38
-
11:59
-
10:42
-
09:56
-
09:48
-
07:55