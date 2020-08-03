В Сети опубликовали фотографию помидора, похожего на Ларри Бёрда

Пользователь «Твиттера» под ником bingowings14 опубликовал фотографию помидора, в котором болельщики НБА сразу узнали легенду лиги Ларри Бёрда. Они стразу принялись с помощью фотошопа менять лицо прославленного баскетболиста на этот томат.

Фото доступно на странице bingowings14 в «Твиттере».

Бёрд является членом Зала славы и считается одним из лучших игроков в истории НБА. Всю карьеру он провёл в «Бостон Селтикс». Бёрд — олимпийский чемпион (1992), чемпион Универсиады 1977 года, трёхкратный чемпион НБА (1981, 1984, 1986), трижды признававшийся MVP сезона в НБА (1984, 1985, 1986), 10 раз входил в символические сборные сезона (1980—88 — первая команда, 1990 — вторая команда). После завершения спортивной карьеры Ларри также признавался лучшим тренером и лучшим менеджером года.