Гомельский: острой передачи у Хиллиарда нет совсем. В защите часто теряет концентрацию
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский сравнил Аарона Джексона и Даррана Хиллиарда и ту пользу, которую они принесли ЦСКА.
«Аарон — разыгрывающий. Попытки использовать его на позиции второго номера были неудачными. Но у Джексона была очень сильная индивидуальная защита. При его фантастической скорости у него не было скрытой передачи в быстром прорыве.
Хиллиард используется в ЦСКА на позиции второго номера, а может играть и третьего. В атаке самым сильным оружием является трёхочковый бросок. Острой передачи нет совсем. В защите часто теряет концентрацию внимания.
Трудно сравнивать. Мне кажется, что очень многое зависит от доверия тренера. Хиллиарду Итудис доверяет больше», — написал Гомельский на своём сайте.
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