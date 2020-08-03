Отказавшийся вставать на колено Айзек написал первое сообщение после разрыва «крестов»

Форвард «Орландо Мэджик» Джонатан Айзек написал первый пост после того, как получил разрыв крестообразных связок.



«Спасибо за ваши молитвы и переживания, меня это подбодрило. Помните, что наш бог не только бог гор, но и бог долин. Моё возвращение будет ещё мощнее, чем моя неудача. Я по-прежнему поддерживаю Иисуса!» — написал в своём «твиттере» Айзек.



Напомним, игрок получил повреждение левого колена в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (132:116) и покинул площадку на кресле-каталке. Айзек провёл на площадке 14 минут и 36 секунд, набрав 4 очка, 4 передачи и 3 подбора.



Ранее Айзек стал единственным игроком, который не стал преклонять колено во время исполнения гимна США перед игрой с «Бруклин Нетс», за что на него обрушилась критика. Баскетболист также не стал надевать футболку с надписью Black Lives Matter в поддержку движения за права чернокожих.