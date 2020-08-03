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Дэмьен Лиллард установил рекорд франшизы «Блэйзерс»

Дэмьен Лиллард установил рекорд франшизы «Блэйзерс»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (124:128) набрал 30 очков и сделал 16 передач.

Ранее Лиллард и Клайд Дрекслер были единственными игроками в истории франшизы «Трэйл Блэйзерс», которые набирали в одной игре как минимум 30 очков и 15 передач. По итогам матча с «Бостоном» Лиллард стал первым игроком за время существования команды, который набрал подобную статистику более одного раза.

«Портленд» находится за пределами зоны плей-офф Западной конференции. Подопечные Терри Стоттса борются за восьмое место в постсезоне вместе с «Финикс Санз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сакраменто Кингз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Мемфис Гриззлиз».

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Портленд Трэйл Блэйзерс».

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