Дэмьен Лиллард установил рекорд франшизы «Блэйзерс»

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (124:128) набрал 30 очков и сделал 16 передач.
Ранее Лиллард и Клайд Дрекслер были единственными игроками в истории франшизы «Трэйл Блэйзерс», которые набирали в одной игре как минимум 30 очков и 15 передач. По итогам матча с «Бостоном» Лиллард стал первым игроком за время существования команды, который набрал подобную статистику более одного раза.
«Портленд» находится за пределами зоны плей-офф Западной конференции. Подопечные Терри Стоттса борются за восьмое место в постсезоне вместе с «Финикс Санз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сакраменто Кингз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Мемфис Гриззлиз».
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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