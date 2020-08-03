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Сестра Эла Хорфорда жёстко раскритиковала отказавшегося вставать на колено игрока «Майами»

Сестра Эла Хорфорда жёстко раскритиковала отказавшегося вставать на колено игрока «Майами»
Баскетбол / НБА 0

Анна Хорфорд, сестра центрового «Филадельфии Севенти Сиксерс» Эла Хорфорда, раскритиковала игрока «Майами Хит» Майерса Ленарда за отказ становиться на колено во время исполнения гимна США перед матчем регулярного чемпионата НБА.

«Если он отказывается вставать на колено из-за того, что у него семья служила в армии, он не понимает смысла коленопреклонения. Нет ничего неуважительного в том, чтобы хотеть, чтобы твоя страна стала лучше. Встать на колено во время гимна не отнимет у твоей семьи службу. Всё это было сделано, чтобы подорвать мирный протест», — написала Анна Хорфорд в «Твиттере».

Ленард остался стоять, приложив руку к сердцу. Спортсмен сказал, что решил поддержать военных США. Брат баскетболиста — морской пехотинец, он воевал в Афганистане.

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