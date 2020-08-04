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Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» сломить сопротивление «Оклахомы» в овертайме

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» сломить сопротивление «Оклахомы» в овертайме
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА между «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». Победу в этой встрече одержали номинальные гости площадки – 121:113 (22:23, 29:27, 30:28, 28:31, 4:12 ОТ).

Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс 25-летний сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 30 очков, 12 подборов и 10 передач.

Больше всех очков в игре набрал лёгкий форвард «Денвера» Майкл Портер, ставший автором дабл-дабла. На его счету 37 очков, 12 подборов и 1 передача.

«Денвер Наггетс» (44-23) занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Оклахома-Сити Тандер» (41-25) – 6-е.

НБА - регулярный чемпионат
03 августа 2020, понедельник. 23:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
113 : 121
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 24, Пол - 23, Галлинари - 20, Надер - 13, Dort - 10, Адамс - 9, Базли - 5, Ноэль - 4, Мускала - 3, Диалло - 2, Hervey, Roberson, Бертон, Фергюсон, Холл, Шрёдер
Денвер Наггетс: Портер - 37, Йокич - 30, Миллсэп - 17, Моррис - 17, Крэйг - 6, Bol - 3, Дозьер - 3, Дэниелс - 3, Пламли - 3, Грант - 2, Бартон, Бэйтс-Диоп, Вонле, Кук, Маррей, Харрис, Чанчар

В другой встрече игрового дня «Вашингон Уизардс» уступил «Индиане Пэйсерс».

НБА - регулярный чемпионат
03 августа 2020, понедельник. 23:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
100 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Вашингтон Уизардс: Брайант - 20, Робинсон - 17, Напьер - 16, Смит - 12, Браун - 10, Хатимура - 9, Бонга - 8, Вагнер - 5, Скофилд - 3, Грант, Маинми, Мэтьюз, Пасечникс, Уильямс, Ютофф
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 34, Брогдон - 20, Тёрнер - 17, Холидей - 17, Сэмпсон - 8, Самнер - 5, Макдермотт - 4, Макконнелл - 4, Холидэй - 2, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Лэмб, Митру-Лонг, Оладипо, Сабонис
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