Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» сломить сопротивление «Оклахомы» в овертайме

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА между «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». Победу в этой встрече одержали номинальные гости площадки – 121:113 (22:23, 29:27, 30:28, 28:31, 4:12 ОТ).
Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс 25-летний сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 30 очков, 12 подборов и 10 передач.
Больше всех очков в игре набрал лёгкий форвард «Денвера» Майкл Портер, ставший автором дабл-дабла. На его счету 37 очков, 12 подборов и 1 передача.
«Денвер Наггетс» (44-23) занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Оклахома-Сити Тандер» (41-25) – 6-е.
В другой встрече игрового дня «Вашингон Уизардс» уступил «Индиане Пэйсерс».
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