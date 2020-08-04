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НБА. Результаты матчей «Лейкерс» — «Юта», «Сиксерс» — «Спёрс» и «Нью-Орлеан» — «Мемфис»

НБА. Результаты матчей «Лейкерс» — «Юта», «Сиксерс» — «Спёрс» и «Нью-Орлеан» — «Мемфис»
Баскетбол / НБА 0

Завершились три матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

«Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 109:99. Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Брэндон Ингрэм, набравший 24 очка и сделавший 7 подборов. У «Мемфиса» дабл-дабл на свой счёт записал литовский центровой Йонас Валачюнас — 13 очков, 13 подборов.

«Сан-Антонио Спёрс» уступил «Филадельфии» с разницей в два очка — 130:132, таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия команды из Техаса. Лучшей результативностью в составе «Филадельфии» отметился камерунский центровой Джоэл Эмбиид, на его счету 27 очков и 9 подборов.

«Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл «Юту Джаз» со счётом 116:108, форвард Энтони Дэвис набрал 42 очка и сделал 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
04 августа 2020, вторник. 01:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
109 : 99
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 24, Уильямсон - 23, Редик - 16, Харт - 15, Холидэй - 15, Болл - 7, Мелли - 5, Фэйворс - 2, Хэйс - 2, Александер-Уолкер, Джексон, Мур, Окафор, Торнвелл, Уильямс, Читэм
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 22, Аллен - 17, Брукс - 15, Валанчюнас - 13, Морант - 11, Кларк - 10, Андерсон - 5, Мелтон - 3, Толливер - 3, Porter, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Джонс, Дьенг, Кончар, Уинслоу
НБА - регулярный чемпионат
04 августа 2020, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
132 : 130
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Харрис - 25, Ричардсон - 19, Милтон - 16, Коркмаз - 12, Хорфорд - 9, Нето - 8, Симмонс - 8, Тибулл - 5, Бёркс - 3, Pelle, Shayok, О'Куинн, Робинсон, Скотт
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 30, Гэй - 24, Уайт - 20, Джонсон - 15, Мюррей - 13, Миллз - 8, Ойбанкс - 6, Уокер - 5, Poeltl - 4, Weatherspoon - 3, Зеллер - 2, Samanic, Белинелли, Лайлз, Мету, Форбс
НБА - регулярный чемпионат
04 августа 2020, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
108 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Митчелл - 33, Конли - 24, Гобер - 16, Мудиай - 7, Кларксон - 6, Брэдли - 5, Инглс - 5, О'Нил - 5, Ньянг - 4, Morgan - 3, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Они, Уильямс-Госс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 42, Джеймс - 22, Ховард - 11, Колдуэлл-Поуп - 10, Кузма - 9, Грин - 8, Уэйтерс - 7, Smith - 4, Карузо - 3, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Кук, Макги, Моррис, Рондо
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