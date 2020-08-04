НБА. Результаты матчей «Лейкерс» — «Юта», «Сиксерс» — «Спёрс» и «Нью-Орлеан» — «Мемфис»

Завершились три матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
«Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 109:99. Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Брэндон Ингрэм, набравший 24 очка и сделавший 7 подборов. У «Мемфиса» дабл-дабл на свой счёт записал литовский центровой Йонас Валачюнас — 13 очков, 13 подборов.
«Сан-Антонио Спёрс» уступил «Филадельфии» с разницей в два очка — 130:132, таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия команды из Техаса. Лучшей результативностью в составе «Филадельфии» отметился камерунский центровой Джоэл Эмбиид, на его счету 27 очков и 9 подборов.
«Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл «Юту Джаз» со счётом 116:108, форвард Энтони Дэвис набрал 42 очка и сделал 12 подборов.
- 4 августа 2020
-
07:50
-
07:40
-
07:37
-
07:22
-
07:07
-
02:51
-
00:57
- 3 августа 2020
-
23:16
-
21:39
-
21:32
-
20:01
-
20:00
-
19:58
-
19:45
-
18:21
-
16:40
-
13:59
-
13:13
-
12:33
-
11:40
-
11:03
-
10:43
-
09:56
-
09:40
-
08:55
-
08:08
-
07:54
-
07:42
-
07:34
-
07:34
-
07:28
-
06:59
-
06:53
-
06:22
-
03:56