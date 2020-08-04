Фридзон: в боевом составе сборная России входит в топ-4 на континенте, в элиту

Защитник «Зенита» Виталий Фридзон, перешедший в петербургский клуб из краснодарского «Локомотива-Кубань», поделился мнением о перспективах сборной России.

«В боевом составе мы входим в четвёрку сильнейших на нашем континенте, в элиту европейского баскетбола. И вы сами это видели на Евро-2017. Нам тогда не хватило самой малости, чтобы выйти в финал. В полуфинале с сербами и в матче за третье место с испанцами сражались на равных. Сейчас больше мыслей уже о новой Олимпиаде в Токио. Правда, во время карантина повторяли старые игры сборной по «Матч ТВ», поэтому немножко поностальгировал. Было хорошее время, и команда у нас подобралась серьёзная. Во-первых, очень дружная, мы, так её и называли «команда друзей». Во-вторых, костяк находился в самом расцвете сил – 27-30 лет», — сказал Фридзон в интервью «Петербургскому дневнику».

В составе сборной России Виталий Фридзон стал бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и чемпионата Европы 2011 года в Литве.