Энтони Дэвис повторил достижение Коби Брайанта

Тяжёлый форвард «Лос-Анжелес Лейкерс» Энтони Дэвис в матче регулярного чемпионата НБА против «Юта Джаз» набрал 42 очка, 12 подборов и 4 передачи.



Дэвис стал первым игроком «Лейкерс» со времён Коби Брайанта в сезоне-2012/2013, который сумел провести 20 матчей за сезон с результативность 20 и более очков в первой половине. Кроме того, Энтони провёл третью игру в сезоне, набирая не менее 40 очков и 10 подборов. Только легендарный Шакил О'Нил выдавал бльше подобных игр в течение одного сезона в составе «Лейкерс».



«Лейкерс» впервые заняли первое место в Западной конференции НБА с 2010 года после победы над «Джаз».

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