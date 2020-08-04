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Энтони Дэвис повторил достижение Коби Брайанта

Энтони Дэвис повторил достижение Коби Брайанта
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард «Лос-Анжелес Лейкерс» Энтони Дэвис в матче регулярного чемпионата НБА против «Юта Джаз» набрал 42 очка, 12 подборов и 4 передачи.

Дэвис стал первым игроком «Лейкерс» со времён Коби Брайанта в сезоне-2012/2013, который сумел провести 20 матчей за сезон с результативность 20 и более очков в первой половине. Кроме того, Энтони провёл третью игру в сезоне, набирая не менее 40 очков и 10 подборов. Только легендарный Шакил О'Нил выдавал бльше подобных игр в течение одного сезона в составе «Лейкерс».

«Лейкерс» впервые заняли первое место в Западной конференции НБА с 2010 года после победы над «Джаз».

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».

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