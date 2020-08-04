Уоррен установил рекорд последних 35 лет и покорил феноменальное достижение Хардена

Форвард «Индиана Пэйсерс» Ти Джей Уоррен в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтон Уизардс» набрал 34 очка, 11 подборов 4 передачи, 3 перехвата и 4 бло-шота, не совершив при этом ни одной потери.
Уоррен стал первым игроком НБА без единой потери за последние 35 лет, который сумел покорить статистическую линию 34-11-4-3-4. Рейтинг «плюс-минус» Уоррена составил "+25". До форварда «Пэйсерс» с 2000 года статистику 34-11-4-3-4 при не худшем рейтинге набирал только защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден. В последних двух матчах Уоррен в сумме набрал 87 очков. Это вторая лучшая результативность в истории франшизы «Пейсерз» на отрезке из двух матчей после Билли Найта в 1980 году, набравшего 88 очков.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Индиана Пэйсерз».
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