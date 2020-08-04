Названа разница в зарплате, которую предлагают Жижичу «Реал» и «Маккаби»

Мадридский «Реал» готов предложить центровому Анте Жижичу контракт с зарплатой € 1,8 млн в год, при этом предложение тель-авивского «Маккаби» хорвату составляет € 0,77 млн за первый сезон и € 1,1 млн – за второй, утверждает Defensa Central.



Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал контракт с Жижичем, которого «Кливленд Кавальерс» согласился заранее отпустить в Мадрид, до завершения сезона НБА. Сделка не была оформлена официально, поэтому в борьбу за Жижича включился «Маккаби».



23-летний Анте был выбран на драфте НБА 2016 года командой «Бостон Селтикс». С 2017 года он выступает в составе «Кливленд Кавальерс». В нынешнем сезоне Анте принял участие в 22 матчах и набирал в них 4,4 очка, делал 3,0 подбора и отдавал 0,3 передачи. Всего в НБА Жижич провёл 113 матчей, набирая в них 6,0 очка и совершая 3,9 подбора.



У Жижича уже есть опыт выступления в Евролиге в составе «Дарушшафаки», где он играл под руководством главного тренера Дэвида Блатта. Анте помог клубу дойти до плей-офф Евролиги, где команда уступила «Реалу» (1-3).