Поношенные кроссовки Майкла Джордана проданы за астрономическую сумму

Кроссовки Air Jordan 1, в которых Майкл Джордан играл 29 марта 1986 года в матче с «Нью-Йорк Никс», проданы на аукционе за $ 379 757, сообщается на сайте организаторов торгов. В том матче легенда «Чикаго Буллз» набрал 24 очка за 23 минуты.



Всего в том сезоне Джордан сыграл 18 поединков. Чтобы ускорить реабилитацию Майкла после травмы, компания Nike создала ограниченное количество модифицированных оригинальных Air Jordan 1 с ремнями для дополнительной фиксации ступни. В открытой продаже их не было.

Видео с изображениями кроссовок Майкла Джордана доступно на «Чемпионате».

Напомним, Майкл Джордан, по мнению большинства экспертов, считается лучшим игроком в истории НБА. Баскетболист шесть раз приводил к титулу «Чикаго Буллз», пять раз становился MVP сезона и пять раз — MVP финала НБА. В составе сборной США Джордан дважды завоевал золото Олимпийских игр.