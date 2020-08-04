Мотовилов сожалеет, что «Локомотив-Кубань» покинули три игрока сборной России
Защитник «Локомотива-Кубань» Григорий Мотовилов поделился мыслями о перестановках в составе команды, произошедших в нынешнее межсезонье. Баскетболист выразил сожаление в связи с тем, что коллектив покинули сразу три баскетболиста сборной России — Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин и Владимир Ивлев.
«Жаль, что команду покинули три опытных игрока, с которыми я выступаю в сборной России, но костяк команды всё же удалось сохранить. К тому же остался тренерский штаб, что очень важно. С учётом тех молодых ребят, которые добавятся из молодёжной команды, наша игра должна стать быстрее и агрессивней. Это пойдёт нам только на пользу, и мы будем играть в каждом матче на победу», — цитирует Мотовилова официальный сайт «Локомотива-Кубань».
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