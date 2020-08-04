Тимма рассказал о главном, что его привлекло в Седоковой

Форвард «Химок» Янис Тимма ответил на вопрос, какое качество в Анне Седоковой привлекло его больше всего. Латвиец подчеркнул, что девушка постоянно думает и заботится о нём.

«В жизни бывает, встречаешь человека и понимаешь, что это тот, кого искал всю жизнь. Понял, что этот человек понимает меня и мне с ней легко. Она всегда думает обо мне и о том, чтобы мне было лучше. Иногда даже слишком, но с этим я могу смириться. Она честная и искренняя», — приводит слова Тиммы Sport24.

Об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.



Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.