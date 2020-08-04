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Леброн Джеймс объяснил решение почтить память Джорджа Флойда

Леброн Джеймс объяснил решение почтить память Джорджа Флойда
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, почему отдал дань уважения Джорджу Флойду, погибшему от рук полицейского в Миннеаполисе (Миннесота, США) 25 мая.

«Думал о 8 минутах и ​​46 секундах. Офицер полиции так долго держал колено у кого-то на горле. Сняли это на видео или нет, не имеет значения. Никто не должен терять жизнь, когда это можно предотвратить. Вот что значит эта футболка. Мир смотрит", — приводит слова Джеймса Clutch Points.

Джеймс приехал на матч регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» в чёрной футболке, на которой был изображён секундомер, застывший на отметке 8 минут 46 секунд — именно столько времени полицейский Дерек Шовин удерживал ногу на шее Флойда, задержанного за попытку расплатиться в магазине поддельной 20-долларовой купюрой.

В результате действий полицейского Флойд скончался от сердечно-легочной недостаточности. Его смерть вызвала серию протестов против расизма в США под эгидой движения Black Lives Matter. Спортсмены по всему миру, в том числе игроки НБА, демонстируют солидарность с движением, публично приклоняя колено перед началом матчей.

Леброн Джеймс отдал дань уважения погибшему Джорджу Флойду
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