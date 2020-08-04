Тимма: хочу, чтобы прервалась череда побед ЦСКА. В этом сезоне мы можем исправить историю

Форвард «Химок» Янис Тимма решительно настроен прервать доминирование ЦСКА в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне.
«Чувствую ли я и чувствует ли команда силы прервать вечную череду чемпионств ЦСКА? Я хочу, чтобы так было. В прошлом сезоне мы показали, что можем с ними бороться и побеждать. В этом сезоне в наших руках исправить историю Лиги ВТБ. Я верю в свою команду. Странно выходить на площадку и думать, что ты проиграешь. Я вообще готов побеждать каждую игру», — приводит слова Тиммы Sport24.
В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран последним, под общим 60-м номером, командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».
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