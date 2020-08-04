40-летний Джамал Кроуфорд набрал первые очки в НБА после более чем однолетнего перерыва

40-летний атакующий защитник «Бруклин Нетс» Джамал Кроуфорд набрал первые очки в НБА после более чем однолетнего перерыва в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс».
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Бруклин Нетс».
Джамал Кроуфорд последний раз появлялся на паркете в составе «Финикс Санс» в сезоне-2018/2019. Участвовал в 64 матчах и набирал 7,9 очка, совершал 1,3 подбора и 3,6 передачи при точности 39,7% в площади, 33,2% за пределами дуги и 84,5% с линии штрафного броска. В апреле 2019 года смог набрать 51 очко в матче с «Даллас Маверикс».
Кроуфорд трижды признавался лучшим шестым игроком НБА. 40-летний баскетболист подписал контракт с «Нетс» перед рестартом сезона в Орландо.
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