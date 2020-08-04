Костас Слукас рассказал, почему сменил «Фенербахче» на «Олимпиакос»
Защитник «Олимпиакоса» Костас Слукас рассказал, почему принял решение вернуться в команду из Пиреев после пяти лет, проведённых в «Фенербахче».
«Многому научился у Обрадовича и в „Фенербахче“. Как бы то ни было, этот цикл завершился и передо мной открывается новый — в „Олимпиакосе“. Уверен, я многое доказал, добившись успеха с „Фенербахче“. Теперь возвращаюсь и хочу добиться побед с „Олимпиакосом“.
Верю в ДНК этой команды, в греческий костяк и тренера Барцокаса. Сдержал обещание, данное в 2015 году, и вернулся. Счастлив и рад, что президент дал мне возможность вернуться. У меня отличный возраст, и я попробую отдать максимум команде, в которую так сильно верю", — приводит слова Слукаса Eurohoops.
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