Костас Слукас рассказал, почему сменил «Фенербахче» на «Олимпиакос»

Защитник «Олимпиакоса» Костас Слукас рассказал, почему принял решение вернуться в команду из Пиреев после пяти лет, проведённых в «Фенербахче».

«Многому научился у Обрадовича и в „Фенербахче“. Как бы то ни было, этот цикл завершился и передо мной открывается новый — в „Олимпиакосе“. Уверен, я многое доказал, добившись успеха с „Фенербахче“. Теперь возвращаюсь и хочу добиться побед с „Олимпиакосом“.

Верю в ДНК этой команды, в греческий костяк и тренера Барцокаса. Сдержал обещание, данное в 2015 году, и вернулся. Счастлив и рад, что президент дал мне возможность вернуться. У меня отличный возраст, и я попробую отдать максимум команде, в которую так сильно верю", — приводит слова Слукаса Eurohoops.