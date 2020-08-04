Бейсболист – о странном наряде Леброна: наверное, в такой одежде легче вставать на колени

Бывший бейсболист двукратный чемпион MLB Обри Хафф раскритиковал лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за странный выбор одежды.



«Молодые люди, не так должен одеваться мужчина. Носить сумочку — не круто. Наверное, в такой одежде легче вставать на колени», – написал Хафф на своей странице в «Твиттере».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Обри Хаффа.

35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в «пузыре» в Орландо.