Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Бейсболист – о странном наряде Леброна: наверное, в такой одежде легче вставать на колени

Бейсболист – о странном наряде Леброна: наверное, в такой одежде легче вставать на колени
Баскетбол / НБА 0

Бывший бейсболист двукратный чемпион MLB Обри Хафф раскритиковал лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за странный выбор одежды.

«Молодые люди, не так должен одеваться мужчина. Носить сумочку — не круто. Наверное, в такой одежде легче вставать на колени», – написал Хафф на своей странице в «Твиттере».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Обри Хаффа.

35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в «пузыре» в Орландо.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020