Тимма назвал своё единственное отличие от Седоковой

Форвард «Химок» Янис Тимма, отвечая на вопрос о схожести менталитета россиян, украинцев и латвийцев, отметил, что отличий как таковых практически нет. В качестве подтверждения этой теории он привёл в пример свою возлюбленную Анну Седокову.

«Да, мне очень понятен российский менталитет. Мы похожи, как и с Анной мы похожи. Латвия, Украина и Россия… У нас интернациональные отношения. Единственное, в чём мы отличаемся — это в том, что Анна обожает окрошку, а я свекольник. Хотя, по сути, ингредиенты те же», — приводит слова Тиммы Sport24.

Об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.



Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.