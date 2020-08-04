«Бруклин» нанёс «Милуоки» сенсационное поражение в регулярном чемпионате НБА
В Орландо завершилась первая игра очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. «Милуоки Бакс» встречался с «Бруклин Нетс». Команда из Нью-Йорка уверенно начала встречу и уже после первой четверти вела с преимуществом в 6 очков — 40:34. К большому перерыву преимущество «Бруклина» составляло 8 очков — 73:65.
Во второй половине матча подопечные Буденхольцера пытались отыграться, но «Нетс» удержали преимущество и одержали неожиданную победу — 119:116.
Самым результативным в составе победителей стал Тимоте Луваву-Кабарро, набравший 26 очков, 19 очков в копилку «Бруклина» принёс Гарретт Темпл. У команды из Висконсина лучшим стал Яннис Адетокунбо, записавший в актив 16 очков, 13 баллов на счету Кайла Корвера.
НБА - регулярный чемпионат
04 августа 2020, вторник. 20:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
116 : 119
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 16, Корвер - 13, Дивинченцо - 11, Ильясова - 11, Мейсон - 11, Бледсо - 8, Коннотон - 8, Миддлтон - 8, Уилсон - 8, Браун - 7, Хилл - 7, Уильямс - 6, Лопес - 2, Адетокунбо, Лопес, Мэттьюз
Бруклин Нетс: Луваву-Кабарро - 26, Темпл - 19, Андерсон - 11, Джонсон - 11, Куруч - 10, Кьоцца - 10, Мартин - 9, Муса - 8, Томас - 6, Кроуфорд - 5, Холл - 4, Аллен, ЛеВерт, Харрис
- 5 августа 2020
-
00:27
- 4 августа 2020
-
23:17
-
22:55
-
22:02
-
21:50
-
21:36
-
21:12
-
21:07
-
20:49
-
20:18
-
19:33
-
18:56
-
17:57
-
14:53
-
14:38
-
14:03
-
12:22
-
12:12
-
12:04
-
10:43
-
09:33
-
08:03
-
07:59
-
07:50
-
07:40
-
07:37
-
07:22
-
07:07
-
02:51
-
00:57
- 3 августа 2020
-
23:16
-
21:39
-
21:32
-
20:01
-
20:00
Партнерский контент