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«Бруклин» нанёс «Милуоки» сенсационное поражение в регулярном чемпионате НБА

«Бруклин» нанёс «Милуоки» сенсационное поражение в регулярном чемпионате НБА
Баскетбол / НБА 0

В Орландо завершилась первая игра очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. «Милуоки Бакс» встречался с «Бруклин Нетс». Команда из Нью-Йорка уверенно начала встречу и уже после первой четверти вела с преимуществом в 6 очков — 40:34. К большому перерыву преимущество «Бруклина» составляло 8 очков — 73:65.

Во второй половине матча подопечные Буденхольцера пытались отыграться, но «Нетс» удержали преимущество и одержали неожиданную победу — 119:116.

Самым результативным в составе победителей стал Тимоте Луваву-Кабарро, набравший 26 очков, 19 очков в копилку «Бруклина» принёс Гарретт Темпл. У команды из Висконсина лучшим стал Яннис Адетокунбо, записавший в актив 16 очков, 13 баллов на счету Кайла Корвера.

НБА - регулярный чемпионат
04 августа 2020, вторник. 20:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
116 : 119
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 16, Корвер - 13, Дивинченцо - 11, Ильясова - 11, Мейсон - 11, Бледсо - 8, Коннотон - 8, Миддлтон - 8, Уилсон - 8, Браун - 7, Хилл - 7, Уильямс - 6, Лопес - 2, Адетокунбо, Лопес, Мэттьюз
Бруклин Нетс: Луваву-Кабарро - 26, Темпл - 19, Андерсон - 11, Джонсон - 11, Куруч - 10, Кьоцца - 10, Мартин - 9, Муса - 8, Томас - 6, Кроуфорд - 5, Холл - 4, Аллен, ЛеВерт, Харрис
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