«Бруклин» нанёс «Милуоки» сенсационное поражение в регулярном чемпионате НБА

В Орландо завершилась первая игра очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. «Милуоки Бакс» встречался с «Бруклин Нетс». Команда из Нью-Йорка уверенно начала встречу и уже после первой четверти вела с преимуществом в 6 очков — 40:34. К большому перерыву преимущество «Бруклина» составляло 8 очков — 73:65.

Во второй половине матча подопечные Буденхольцера пытались отыграться, но «Нетс» удержали преимущество и одержали неожиданную победу — 119:116.

Самым результативным в составе победителей стал Тимоте Луваву-Кабарро, набравший 26 очков, 19 очков в копилку «Бруклина» принёс Гарретт Темпл. У команды из Висконсина лучшим стал Яннис Адетокунбо, записавший в актив 16 очков, 13 баллов на счету Кайла Корвера.