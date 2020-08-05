Бросок с сиреной Букера помог «Финиксу» обыграть «Клипперс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 117:115.
В составе победителей лучшей результативностью отличился Девин Букер, записав в свой актив 35 очков. Также благодаря его броску с сиреной «Финиксу» удалось вырвать победу в матче. Деандре Эйтон записал в свой актив 19 очков.
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В составе проигравшей команды самым результативным стал Кавай Леонард, который набрал 27 очков. Пол Джордж записал в свой актив 23 очка. Ивица Зубац отметился дабл-даблом, набрав 16 очков и сделав 12 подборов.
В следующем матче «Клипперс» сыграет с «Даллас Маверикс», а «Финикс» встретится с «Индианой Пэйсерс».
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