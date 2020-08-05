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Бросок с сиреной Букера помог «Финиксу» обыграть «Клипперс»

Бросок с сиреной Букера помог «Финиксу» обыграть «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 117:115.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Девин Букер, записав в свой актив 35 очков. Также благодаря его броску с сиреной «Финиксу» удалось вырвать победу в матче. Деандре Эйтон записал в свой актив 19 очков.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Кавай Леонард, который набрал 27 очков. Пол Джордж записал в свой актив 23 очка. Ивица Зубац отметился дабл-даблом, набрав 16 очков и сделав 12 подборов.

В следующем матче «Клипперс» сыграет с «Даллас Маверикс», а «Финикс» встретится с «Индианой Пэйсерс».

НБА - регулярный чемпионат
04 августа 2020, вторник. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
115 : 117
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 27, Джордж - 23, Зубац - 18, Моррис - 16, Грин - 10, Л. Уильямс - 7, Джексон - 5, Беверли - 4, Паттерсон - 3, Шамет - 2, Coffey, Макгрудер, Мэнн, Ноа, Харрелл
Финикс Санз: Букер - 35, Эйтон - 19, Рубио - 18, Шарич - 13, Пэйн - 12, Бриджес - 9, Джонсон - 8, Камински - 3, Jerome, Lecque, Бэйнс, Диалло, Картер, Окобо, Убре
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