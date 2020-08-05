Лидер «Мемфиса» порвал мениск и выбыл до конца сезона
20-летний американский форвард клуба НБА «Мемфис Гриззлиз» Джарен Джексон завершил своё участие в сезоне-2019/2020, сообщает журналист Марк Стейн в «Твиттере».
Сообщается, что в игре с «Нью-Орлеан Пеликанс», которую «Мемфис» уступил со счётом 99:109, форвард, вступив в отбор и неудачно приземлившись, получил разрыв мениска и выбыл до конца сезона.
В текущем сезоне 20-летний игрок принял участие в 57 встречах НБА, набирая в среднем 17,4 очков и совершая 4,6 подбора и 1,4 передачи. В своём прошлом, дебютном, сезоне он провёл 58 матчей, в которых в среднем набирал 13,8 очка, при 4,7 подбора и 1,1 передачи.
«Мемфис Гриззлиз» продолжает борьбу за попадание в восьмёрку лучших команд на Западе, замыкая зону плей-офф.
НБА. Результаты матчей «Лейкерс» — «Юта», «Сиксерс» — «Спёрс» и «Нью-Орлеан» — «Мемфис»
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