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«Портленд» обыграл «Хьюстон». Нуркич оформил зверский дабл-дабл, «Майами» сломил «Бостон»

«Портленд» обыграл «Хьюстон». Нуркич оформил зверский дабл-дабл, «Майами» сломил «Бостон»
Баскетбол / НБА 0

Завершились три встречи, закрывающие программу игрового дня в НБА.

«Индиана Пэйсерс» на стадионе «Виза Атлетик Центр» в Реюньоне (США) сломил сопротивление «Орландо Мэджик» — 120:109. Самый значительный вклад в победу номинальных хозяев площадки внёс форвард Ти Джей Уоррен, набравший 32 очка. Дабл-даблом отметился черногорский центровой «Орландо» Никола Вучевич – 24 очка, 10 подборов и 2 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
05 августа 2020, среда. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
120 : 109
Орландо Мэджик
Орландо
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 32, Тёрнер - 21, Оладипо - 13, Брогдон - 12, Макконнелл - 12, Холидей - 12, Сэмпсон - 8, Холидэй - 5, Самнер - 3, Макдермотт - 2, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Лэмб, Митру-Лонг, Сабонис
Орландо Мэджик: Вучевич - 24, Гордон - 20, Росс - 20, Эннис - 12, Фульц - 10, Берч - 7, Фурнье - 7, Ивунду - 4, Картер-Уильямс - 3, Огастин - 2, Law, Айзек, Бамба, Джонсон, Кларк, Фразьер

В следующей игре дабл-дабл из 21 очка, 12 подборов и 3 передач от центрового Эдриса Адебайо помог «Майами Хит» обыграть «Бостон Селтикс» со счётом 112:106.

НБА - регулярный чемпионат
05 августа 2020, среда. 01:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
112 : 106
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Адебайо - 21, Робинсон - 21, Горан Драгич - 20, Олиник - 15, Хироу - 11, Краудер - 8, Джонс - 6, Игуодала - 6, Нанн - 4, Alexander, Vincent, Батлер, Леонард, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл
Бостон Селтикс: Тейтум - 23, Браун - 18, Уокер - 15, Хэйворд - 15, Тайс - 11, Кантер - 10, Уонамэйкер - 8, Оджелей - 3, Смарт - 3, Грин, Лэнгфорд, Пуарье, Уильямс, Уильямс, Уотерс, Фалль, Эдвардс

В заключительной встрече игрового дня дабл-даблы Юсуфа Нуркича (18 очков, 19 подборов и 3 передачи) и Кармело Энтони (15 очков, 11 подборов и 1 передача) помогли «Портленду» дожать в концовке встречи «Хьюстон Рокетс» — 110:102.

НБА - регулярный чемпионат
05 августа 2020, среда. 04:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
110 : 102
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 21, Макколлум - 20, Нуркич - 18, Трент-мл. - 16, Энтони - 15, Уайтсайд - 9, Коллинс - 8, Саймонс - 3, Адамс, Габриэль, Литтл, Оар, Хезонья
Хьюстон Рокетс: Харден - 23, Грин - 22, Хаус - 17, Уэстбрук - 15, Маклемор - 8, Ковингтон - 6, Такер - 6, Риверс - 5, Frazier, Гордон, Кабокло, Клемонс, Кэрролл, Мба а Муте, Чендлер
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