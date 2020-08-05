«Портленд» обыграл «Хьюстон». Нуркич оформил зверский дабл-дабл, «Майами» сломил «Бостон»

Завершились три встречи, закрывающие программу игрового дня в НБА.

«Индиана Пэйсерс» на стадионе «Виза Атлетик Центр» в Реюньоне (США) сломил сопротивление «Орландо Мэджик» — 120:109. Самый значительный вклад в победу номинальных хозяев площадки внёс форвард Ти Джей Уоррен, набравший 32 очка. Дабл-даблом отметился черногорский центровой «Орландо» Никола Вучевич – 24 очка, 10 подборов и 2 передачи.

В следующей игре дабл-дабл из 21 очка, 12 подборов и 3 передач от центрового Эдриса Адебайо помог «Майами Хит» обыграть «Бостон Селтикс» со счётом 112:106.

В заключительной встрече игрового дня дабл-даблы Юсуфа Нуркича (18 очков, 19 подборов и 3 передачи) и Кармело Энтони (15 очков, 11 подборов и 1 передача) помогли «Портленду» дожать в концовке встречи «Хьюстон Рокетс» — 110:102.