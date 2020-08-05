Лука Дончич установил феноменальный рекорд в истории НБА
21-летний словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в прошедшей игре с «Сакраменто Кингз» (114:110 ОТ) отметился одним из самых ярких достижений в истории НБА, сообщается в «твиттере» NBA Stats.
Как утверждает источник, Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, которому удалось оформить трипл-дабл, набрав не менее 30 очков и совершив 20 или больше подборов. В игре с «Сакраменто» на счету словенского разыгрывающего 34 очка, 20 подборов и 12 передач.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
В текущем сезоне Дончич принял участие в 56 встречах за «Даллас», в которых в среднем набирал 28,9 очка и совершал 9,3 подбора и 8,8 передачи.
Мощный трипл-дабл Дончича помог «Далласу» одолеть «Сакраменто»
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