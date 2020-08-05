«Майами», «Бруклин», «Клипперс» и «Оклахома» понесли болезненные потери в составе

Сразу несколько игроков выбыли из-за травм по итогам прошедших матчей игрового дня в НБА.
34-летний разыгрывающий «Майами Хит» Горан Драгич получил растяжение связок голеностопного сустава после неудачного приземления на последней минуте встречи с «Бостон Селтикс» (112:106). Теперь его участие в ближайшей игре с «Милуоки Бакс» под вопросом.
В своём дебютном матче за «Бруклин Нетс» 40-летний защитник Джамал Кроуфорд травмировал подколенное сухожилие на левой ноге, проведя на паркете лишь 5 минут и 58 секунд. В игре с «Милуоки» ему удалось набрать первые очки после более чем однолетнего перерыва. Он был подписан «Нетс» перед рестартом текущего сезона в Орландо.
32-летний разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли также не смог завершить встречу с «Финикс Санс» (117:115) из-за болей в левой голени. Он провёл на площадке лишь 8 минут, за которые набрал 4 очка и совершил 2 подбора.
Стал известен характер травмы баскетболиста «Оклахомы» Майка Мускалы, полученной во встрече вчерашнего игрового дня с «Денвером» (113:121). У 29-летнего форварда диагностировано сотрясение мозга, поэтому его появление в ближайших играх исключено.
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