Незадрафтованный игрок «Майами» покорил уникальный рекорд Стефена Карри

Атакующий защитник «Майами Хит» Данкан Робинсон в матче регулярного чемпионата НБА против «Бостон Селтикс» (112:106) набрал 21 очко и 3 подбора.



Робинсон реализовал 5 из 11 трёхочковых попыток, доведя общее количество попаданий из-за дуги за сезон до 252 при средней точности 44,6%. Единственным баскетболистом в истории НБА, который забивал такое же количество дальних бросков при не меньшей точности, является разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.

Робинсон не был выбрал на драфте НБА 2018 года, но это не помешало ему стать ключевым игроком в ротации «Хит». Робинсон считается одним из лучших снайперов лиги. По точности трёхочковых за карьеру (43,6%) он занимает второе место в лиге среди действующих игроков, уступая только защитнику «Даллас Маверикс» Сету Карри (44,2%) и опережая Стефена Карри (43,5%), а также Кайла Корвера, Клэя Томпсона, Джей Джей Редика, Джо Харриса и других признанных специалистов по дальним броскам.

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