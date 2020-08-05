Аллен Айверсон: как бы я ни любил Джордана, но Леброн — величайший игрок в истории

Член Зала славы, легенда НБА и «Филадельфии Сиксерс» Аллен Айверсон в разговоре с рэпером Fat Joe заявил, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является лучшим баскетболистом, чем атакующий защитник Майкл Джордан, выигравший шесть титулов в составе «Чикаго Буллз».
«Как бы я ни любил Майкла Джордана, но Леброн Джеймс — величайший игрок в истории», – сказал Айверсон в программе «The Fat Joe Show».
35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в «пузыре» в Орландо.
- 5 августа 2020
-
09:47
-
08:25
-
08:18
-
08:12
-
07:56
-
07:24
-
07:03
-
06:51
-
05:27
-
02:35
-
00:27
- 4 августа 2020
-
23:17
-
22:55
-
22:02
-
21:50
-
21:36
-
21:12
-
21:07
-
20:49
-
20:18
-
19:33
-
18:56
-
17:57
-
14:53
-
14:38
-
14:03
-
12:22
-
12:12
-
12:04
-
10:43
-
09:33
-
08:03
-
07:59
-
07:50
-
07:40