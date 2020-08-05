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Аллен Айверсон: как бы я ни любил Джордана, но Леброн — величайший игрок в истории

Аллен Айверсон: как бы я ни любил Джордана, но Леброн — величайший игрок в истории
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы, легенда НБА и «Филадельфии Сиксерс» Аллен Айверсон в разговоре с рэпером Fat Joe заявил, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является лучшим баскетболистом, чем атакующий защитник Майкл Джордан, выигравший шесть титулов в составе «Чикаго Буллз».

«Как бы я ни любил Майкла Джордана, но Леброн Джеймс — величайший игрок в истории», – сказал Айверсон в программе «The Fat Joe Show».

35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в «пузыре» в Орландо.

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