Гомельский: не было бы большой беды, если бы среди ушедших не было капитана и лидера ЦСКА
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что уход из московского ЦСКА капитана команды Кайла Хайнса, может серьёзно сказаться на игре «армейцев». Красно-синие в межсезонье расстались с шестью игроками, подписав контракты лишь с двумя – Торнике Шенгелией и Николой Милутиновым.
«В том, что ушли шестеро игроков, а пришли только двое, не было бы большой беды, если бы среди ушедших не было капитана и лидера команды. С уходом Хайнса защита ЦСКА должна быть переформатирована. Кроме того ЦСКА остаётся оголённым в случае серьёзных травм», — написал Гомельский на своём сайте.
Помимо Хайнса ЦСКА покинули Ховард Сент-Рос, Коста Куфос, Рон Бэйкер, Михаил Кулагин и Андрей Воронцевич.
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