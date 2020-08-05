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Гомельский: не было бы большой беды, если бы среди ушедших не было капитана и лидера ЦСКА

Гомельский: не было бы большой беды, если бы среди ушедших не было капитана и лидера ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что уход из московского ЦСКА капитана команды Кайла Хайнса, может серьёзно сказаться на игре «армейцев». Красно-синие в межсезонье расстались с шестью игроками, подписав контракты лишь с двумя – Торнике Шенгелией и Николой Милутиновым.

«В том, что ушли шестеро игроков, а пришли только двое, не было бы большой беды, если бы среди ушедших не было капитана и лидера команды. С уходом Хайнса защита ЦСКА должна быть переформатирована. Кроме того ЦСКА остаётся оголённым в случае серьёзных травм», — написал Гомельский на своём сайте.

Помимо Хайнса ЦСКА покинули Ховард Сент-Рос, Коста Куфос, Рон Бэйкер, Михаил Кулагин и Андрей Воронцевич.

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