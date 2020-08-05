Евролига проведёт предсезонные турниры в Литве и Испании
Руководство Евролиги запланировало провести два предсезонных турнира We’re Back. Первый из них пройдёт в Каунасе (Литва), 12-13 сентября. В нём примут участие «Милан», «Панатинаикос», «Анадолу Эфес» и местный «Жальгирис». Второй — в Валенсии (Испания), где 15-16 сентября, где сыграют «Бавария», «Олимпиакос», «Виллербан» и «Валенсия».
Оба турнира пройдут в формате плей-офф – два полуфинала, матч за 3-е место и финал.
Сезон Евролиги — 2020/2021 стартует 1 октября. В первом туре московский ЦСКА встретится в гостях с «Барселоной», а петербургский «Зенит» на выезде — с турецким клубом «Анадолу Эфес». Эти матчи запланированы на 1 октября. Подмосковные «Химки» днём позже примут греческий «Панатинаикос».
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