«Црвена Звезда» назвала сумму значительно урезанного бюджета на следующий сезон

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович рассказал, каким будет бюджет клуба в следующем сезоне.
«Бюджет „Црвены Звезды“ в следующем сезоне составит € 5 млн. Таким образом, он будет на 30 процентов меньше, чем в прошлом сезоне. Доходы от проданных билетов составляли примерно 25–30 процентов бюджета прошлого сезона, однако из-за пандемии коронавируса в предстоящем сезоне это будет невозможно.
Примерно € 3 млн будет потрачено на зарплату игрокам, и самая большая составит € 400 тыс., а самая маленькая — € 70 тыс.», — приводит слова Човича Eurohoops.
Ранее американский форвард Джеймс Гист в «сториз» своего «инстаграма» сообщил, что больше не является игроком «Црвены Звезды». Баскетболист перешёл в сербскую команду летом 2019 года, подписав контракт на два года.
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