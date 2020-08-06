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Дабл-дабл Портера помог «Денверу» обыграть «Сан-Антонио»

Дабл-дабл Портера помог «Денверу» обыграть «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «Виза Атлетик Центр» в Реюньоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Сан-Антонио Спёрс» и «Денвер Наггетс». Победу в матче одержал «Денвер», итоговый счёт — 132:126.

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Майкл Портер, набравший 30 очков и сделавший 15 подборов. Второй по результативности — сербский центровой Никола Йокич, на его счету 25 очков и четыре подбора. У «Сан-Антонио» лучшую результативность продемонстировал Руди Гэй — 24 очка и четыре подбора.

Это поражение стало для «Спёрс» вторым подряд, «Денвер», в свою очередь, одержал вторую подряд победу. «Наггетс» занимают третье место в Западной конференции и первое — в Северо-Западном дивизионе. «Сан-Антонио» — 11-й в Конференции и четвёртый в Юго-Западном дивизионе.

НБА - регулярный чемпионат
05 августа 2020, среда. 23:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
126 : 132
Денвер Наггетс
Денвер
Сан-Антонио Спёрс: Гэй - 24, Уайт - 23, Джонсон - 20, Дерозан - 18, Миллз - 14, Ойбанкс - 12, Уокер - 9, Мюррей - 4, Poeltl - 2, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Зеллер, Лайлз, Мету, Форбс
Денвер Наггетс: Портер - 30, Йокич - 25, Грант - 22, Моррис - 19, Дозьер - 12, Крэйг - 8, Миллсэп - 7, Дэниелс - 5, Пламли - 4, Bol, Бартон, Бэйтс-Диоп, Вонле, Кук, Маррей, Харрис, Чанчар
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