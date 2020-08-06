Леброн Джеймс ответил на критику Трампа за преклонение колена в НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс считает, что НБА и баскетбольное сообщество ничего не потеряют из-за того, что президент США Дональд Трамп отказался смотреть матчи лиги.
«Я действительно не думаю, что баскетбольное сообщество огорчилось из-за того, что Трамп больше не является зрителем и не смотрит матчи лиги. Это всё, что я могу сказать. Не хочу… Не буду ввязываться в эту… Знаю, к чему это приведет, чем всёэто закончится для меня завтра. Я не буду участвовать в этом. Не собираюсь вдаваться в подробности», – приводит слова Джеймса ESPN.
Трамп ранее назвал преклонение колена игроками НБА во время исполнения государственного гимна перед матчами «позором». Президент США добавил, что «выключает игру», когда видит подобные действия игроков.
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